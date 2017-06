Bundestag beschließt Stärkung der Betriebsrenten

dpa Berlin. Betriebsrenten sollen für Geringverdiener attraktiver und stärker in kleinen Betrieben verankert werden. Das ist das Ziel einer Reform von Sozialministerin Andrea Nahles, die der Bundestag mit den Stimmen der Koalition beschlossen hat. Nahles will damit die zweite der drei Rentensäulen - gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge - ausbauen und vor allem Geringverdiener vor Altersarmut schützen. Linke und Grüne stimmten im Bundestag gegen das Gesetz. Der Linke-Rentenexperte Matthias Birkwald kritisierte, Arbeitgeber müssten stärker in die Pflicht genommen werden.