Bundestag beschließt Behindertenreform und Pflegegesetz

dpa Berlin. Der Bundestag will heute eine große Rechtsänderung für behinderte Menschen und ein Pflegegesetz beschließen. Die Rechte von Behinderten sollen umfangreich verbessert werden. Unter anderem sollen sie mehr von ihrem Einkommen behalten können, ohne dass es auf Eingliederungshilfe angerechnet wird. Bei der Pflege ist eine bessere Beratung Betroffener und Angehöriger geplant. So will Gesundheitsminister Hermann Gröhe durch das Gesetz erreichen, dass Kommunen die Angebote zur Pflegeberatung besser verzahnen.