Bundesstraße zwischen Haren und Lathen gesperrt

Lathen/Haren. Seit Mitte August ist das etwa 6,5 Kilometer lange Teilstück zwischen Lathen und Haren voll gesperrt. Für rund vier Millionen Euro lassen Land und Bund die Fahrbahn, den gesamten Unterbau und die Schutzplanken erneuern. „Noch liegen wir im Zeitplan, das Wetter hat bisher hervorragend mitgespielt“, sagt Robert Albers, Leiter der Straßenmeisterei Meppen.

Restarbeiten ohne Vollsperrung

Derzeit werden die letzten Arbeiten an der Tragschicht erledigt, Albers rechnet damit, dass Mitte November die erste Asphaltschicht aufgetragen werden kann. Bis Mitte Dezember, so der derzeitige Zeitplan, folgen die weiteren Schichten, sodass die Vollsperrung vor Weihnachten aufgehoben werden könnte. Restarbeiten wie die Leitplanken oder Markierungen könnten ohne Vollsperrung erledigt werden.

Solange wird vor allem die Gemeinde Lathen mit erheblich mehr Verkehr im Ortskern leben müssen. Viele nutzen nämlich nicht die offizielle, weiträumige Umleitungsstrecke, sondern quälen sich durch den Ort. Die U 1 führt im Norden von Lathen über die Niederlangener Straße, der Emsbrücke zur Latherfähr durch Oberlangen, um dann über die Landegger Straße auf die B 408 westlich von Haren zu stoßen und von dort zurück auf die B 70. Diese Umleitung ist etwa 22 Kilometer lang, genauso wie die U 2 in die Gegenrichtung. Für den überregionalen Verkehr, der über die A 31 und die Anschlussstellen Haren und Lathen geleitet wird, ist der Umweg noch größer.

Viele Ortskundige versuchen deshalb, in Lathen über die Melstruper Straße und die Meppener Straße auf die „alte B 70“, die heute K 167 heißt, zu kommen. Über den Tinner Kirchweg geht es dann zurück auf die B 70. Diese Strecke ist mit etwa zwölf Kilometern fast halb so lang. Wer aus Richtung Sögel kommt, muss sich laut offizieller Umleitung über die Sögeler Straße und Bahnhofstraße durch Lathen quälen, viele versuchen deshalb, durch die Wohngebiete in Richtung Süden zu gelangen.

Herausforderung für Straßen

Nach Ansicht von Albers läuft es bei der Umleitung so gut wie reibungslos. Lathens Samtgemeindebürgermeister Karl-Heinz Weber betont: „Wir sind sehr froh, dass die B 70 saniert wird, das war dringend notwendig.“ Er weiß auch, dass die offizielle Umleitungsstrecke „dafür qualifiziert ist, den zusätzlichen Verkehr aufzunehmen“, also dafür ausgebaut ist. Dennoch verweist er darauf, dass der überwiegende Teil des Verkehrs die kürzere Strecke nutzt. Bei 10.000 bis 12.000 Fahrzeugen, die die Strecke in Nord-Süd-Richtung nutzt, und 5000 bis 6000, die in Ost-West-Richtung möchten, sei das naturgemäß eine Herausforderung für die Straßen.

Vor allem bei Einmündungen und bei geschlossener Bahnschranke im Ort bilden sich schnell Rückstaus. Haarig seien laut Bürgermeister vor allem Begegnungsverkehre von Lkw, die nicht immer wie empfohlen über die Autobahn fahren. Erschwerend hinzugekommen sei zeitweise die Sperrung der Ortsdurchfahrt von Neusustrum (K 156), wo ebenfalls die Fahrbahndecke saniert wurde, was teilweise für zusätzlichen Verkehr auf der Umleitungsstrecke gesorgt habe. Auch auf der Nord-Süd-Straße habe es zeitweise eine Sperrung gegeben, so Weber.