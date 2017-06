Bundesregierung will Großbritannien-Wahl nicht kommentieren

dpa Berlin. Die Bundesregierung hat äußerst zurückhaltend auf den Ausgang der Parlamentswahlen in Großbritannien reagiert. Vize- Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte in Berlin, man wolle den Wahlausgang nicht kommentieren und die Regierungsbildung abwarten. Sie erinnerte daran, dass Großbritannien am 29. März seinen Antrag auf Austritt aus der EU gestellt habe. „Seither läuft eine zweijährige Frist.“ Die EU stehe für die Verhandlungen bereit. „Daran hat sich nichts geändert.“ Diese Frist sei nur einstimmig zu verlängern.