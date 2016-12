Bundesregierung: Verdacht gegen Zwölfjährigen ist erschreckend

dpa Berlin. Die Bundesregierung ist alarmiert über den Verdacht gegen einen Zwölfjährigen, der in Ludwigshafen einen Anschlag vorbereitet haben soll. „Das ist natürlich eine Meldung, die jeden aufschrecken lässt“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Weiter wolle er sich zu dem Fall nicht äußern. Er sagte: „Jetzt halte ich es für das Richtige, den Generalbundesanwalt ermitteln zu lassen.“ Nach Informationen des „Focus“ soll ein zwölfjähriger Junge versucht haben, einen Bombenanschlag auf den Weihnachtsmarkt in der rheinland-pfälzischen Stadt zu verüben.