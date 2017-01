Bundesregierung reagiert zurückhaltend auf Trump-Interview

dpa Berlin. Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf das „Bild“-Interview mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump reagiert. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Positionen Merkels zur Flüchtlingspolitik, zur EU und zur transatlantischen Partnerschaft seien bekannt. In einem Rundumschlag hatte Trump der „Bild“-Zeitung und der Londoner „Times“ in New York die Leitlinien seiner Präsidentschaft umrissen. Dabei hatte er unter anderem die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin scharf kritisiert.