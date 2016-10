Bundesinnenminister setzt auf verdeckte Ermittler gegen Schleuser

dpa Berlin. Zur Bekämpfung von Schleusern will Bundesinnenminister Thomas de Maizière verstärkt verdeckte Ermittler einsetzen. So könne die Bundespolizei noch wirkungsvoller gegen international agierende Schlepperbanden vorgehen, sagte der CDU-Politiker der „Bild am Sonntag“. Die Bundespolizei hat laut dem Bericht im vergangenen Jahr 3370 Schleuser festgenommen - ein Anstieg um 56,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die meisten Schlepper stammten demnach 2015 aus Syrien. Es folgten Rumänen und Ungarn.