Bundesernährungsminister will Schulessen steuerlich begünstigen

dpa Berlin. Bundesernährungsminister Christian Schmidt will Essen in Schulen und Kitas steuerlich begünstigen, um die Qualität der Ernährung zu verbessern. „Ziel ist in der nächsten Legislaturperiode der verringerte Mehrwertsteuersatz für Schulessen - am besten sogar eine Mehrwertsteuerbefreiung“, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bundesweit bekommen täglich rund fünf Millionen Kinder in Schulen und Kindertagesstätten ihr Mittagessen. Eine Koordinierungsstelle beim Bundesernährungsministerium soll für eine bessere Verpflegung in Kindergärten und Schulen sorgen.