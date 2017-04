Bundesanwaltschaft hält Berliner Terroristen Amri für Einzeltäter

dpa Berlin. Knapp vier Monate nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten steht aus Sicht der Ermittler fest, dass der Attentäter Anis Amri allein gehandelt hat. „Es haben sich bisher keine Anhaltspunkte dafür finden lassen, dass weitere in Deutschland ansässige Personen in die Tatvorbereitung oder die Tatausführung eingebunden waren“, heißt es in einer Erklärung, die Generalbundesanwalt Peter Frank verbreitete. Der Tunesier hatte am 19. Dezember einen LKW in den Weihnachtsmarkt gesteuert. Wenige Tage später wurde er in Mailand von Polizisten erschossen.