Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Nagelbombe in Ludwigshafen

dpa Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Fundes einer Nagelbombe in Ludwigshafen. „Wir können aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben machen“, sagte der ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe. Nach „Focus“-Informationen soll ein zwölfjähriger Junge versucht haben, einen Bombenanschlag auf den Weihnachtsmarkt in der rheinland-pfälzischen Stadt zu verüben. Das Magazin beruft sich in seinem Bericht auf Angaben der Justiz- und Sicherheitsbehörden. Demnach kam es nur deshalb nicht zu einer Detonation, weil der Sprengsatz nicht zündete.