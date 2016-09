Bund und Länder einigen sich auf Erbschaftsteuer-Reform

Mehr aus diesem Ressort

Nach dem Zusammenbruch der Waffenruhe in Syrien und dem verheerenden Angriff auf einen Hilfskonvoi ist guter Rat teuer. Außenminister Steinmeier versucht zu retten, was noch zu retten ist. mehr...

Charlotte hat die zweite Nacht der Gewalt in Folge hinter sich. Nachdem ein Schwarzer von der Polizei erschossen wurde, kam es zu Ausschreitungen. Ein Demonstrant wurde angeschossen. mehr...

Im Ringen um eine Lösung im Unionsstreit über die Flüchtlingspolitik treffen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer heute in Berlin zusammen. Beschlüsse oder gemeinsame Papiere sind als Ergebnis des Treffens nicht zu erwarten. mehr...

In Stockholm werden heute die diesjährigen Preisträger der Alternativen Nobelpreise bekanntgegeben. Die Auszeichnungen ehren mit kritischer Distanz zu den traditionellen Nobelpreisen jedes Jahr Kämpfer für Menschenrechte, Umweltschutz und Frieden. mehr...

Flüchtlingsboote starten nicht mehr nur in Libyen, sondern auch zunehmend an der Mittelmeerküste Ägyptens. Nun ertranken dort Dutzende Menschen in den Wellen. mehr...