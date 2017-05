Lingen. Ein überragender Björn Buhrmester im Tor und ein treffsicherer Lasse Seidel waren die herausragenden Trümpfe der HSG Nordhorn-Lingen beim 26:22 (13:11)-Sieg gegen die DJK Rimpar. Buhrmester wehrte 14 Bälle ab; Linksaußen Seidel steuerte elf Tore bei. Damit versetzten die Gastgeber vor 2323 Zuschauern am Sonntag in der Emsland-Arena in Lingen den Aufstiegsambitionen der Gäste einen gehörigen Dämpfer. Der Tabellenvierte der 2. Handball-Bundesliga schwächelte vor allem im Abschluss. „Da braucht man mehr Kaltschnäuzigkeit, um hier zu gewinnen“, sagte DJK-Trainer Dr. Matthias Obinger. Sein HSG-Kollege Heiner Bültmann lobte seine Mannschaft vor allem unter Berücksichtigung der seit Monaten anhaltenden Personalnot wegen Verletzungen für eine „tolle Leistung“.

Es war noch gut eine Minute zu spielen, da klatschten sich Trainer und Spieler auf der HSG-Bank bereits gegenseitig ab. Linksaußen Seidel hatte gerade mit seinem elften Tor in diesem unterhaltsamen Spiel auf 25:21 erhöht, zur Abwechslung einfach mal mit einem Wurf aus dem Rückraum, nachdem er zuvor vom Flügel, bei Gegenstößen und per Siebenmeter erfolgreich gewesen war. Auf der Tribüne feierten die Fans mit „Buhrmi, Buhrmi“-Rufen ihren geliebten wuschelköpfigen Keeper, der seinem Team vor allem in der zweiten Halbzeit mit den unglaublichsten Paraden den Rücken freigehalten hatte.

Das war wichtig, weil die Gastgeber nach dem Wechsel auch einige Tiefs durchmachen mussten. Das ging schon los, als sie zu Beginn des zweiten Durchgangs gegen den ebenfalls starken Max Brustmann im Tor der Franken einige Chancen ausließen und mit einem 0:3-Lauf starteten – da war die Zwei-Tore-Führung schnell dahin (13:14/33.). Vor allem Seidel und Nicky Verjans übernahmen in den nächsten Minuten Verantwortung und waren mit vier bzw. drei Toren in dieser Phase maßgeblich daran beteiligt, dass der Tabellensiebte bei 21:17 (48.) wieder auf Siegkurs war.

Die nächste kleine Krise seiner Vorderleute musste Buhrmester beim Stand von 22:19 ausbügeln. Bei diesem Spielstand scheiterte Seidel mit einem Strafwurf an Brustmann, versemmelte Nils Meyer einen Gegenstoß und fand auch Pavel Mickal vom Strich seinen Meister im DJK-Keeper. „Da macht man sich als Trainer schon Sorgen“, gestand Bültmann, „wenn so viele Gelegenheiten ausgelassen werden, den Sack frühzeitig zuzumachen.“

Die Rimparer, die ab der 40. Minute ohne ihren Kreisläufer Jan Schäffer auskommen mussten, der nach einem Foul an HSG-Spielmacher Alex Terwolbeck glatt Rot sah, versuchten einiges, um dem Spiel eine Wende zu geben. Doch weder die Umstellungen in der Defensive, noch die Versuche, Brustmann durch einen siebten Feldspieler zu ersetzen, zeigten nachhaltig Wirkung. Im Gegenteil. Seidel nutzte zwei Ballgewinne zu Empty-Net-Goals. „Das hilft natürlich enorm, wenn man mal nicht so hart für ein Tor arbeiten muss“, sagte Bültmann, der seinen Linksaußen lobte: „Lasse hat gezeigt, welche Qualitäten er hat und wie er in Form ist – ein tolles Spiel von ihm.“

Doch bemerkenswert war trotz der individuellen Klasse von Buhrmester und Seidel, dass sich die HSG aufgrund mannschaftlicher Geschlossenheit den Sieg gegen einen Erstliga-Anwärter verdiente. Dazu gehörte eine starke Abwehrleistung, zu der auch Asbjörn Madsen nach langer Verletzungspause wieder einen wichtigen Beitrag lieferte. Und auch die Angriffsleistung verdiente trotz zwischenzeitlicher Schwächephasen Anerkennung. Vor allem die Rückraumspieler Alex Terwolbeck und Patrick Miedema, der sechs Tore erzielte und mit Seidel ein erfolgreiches Gespann auf der linken Seite bildete, trotzten erneut erfolgreich der Dauerbelastung. Jens Wiese schmerzt es besonders, dass er wegen einer Schulterverletzung nur in der Abwehr mitwirken kann. Doch auch wenn der Torjäger seiner größten Fähigkeit derzeit beraubt ist, so fand er doch: „Das war einfach geil, dass wir heute gewonnen haben.“