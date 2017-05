„Bürgerfrau Herma“ führt durch Gildehaus

Gildehaus. Was als „Probelauf“ gedacht war, entwickelte sich am Freitagnachmittag zur gelungenen Premiere: der „Gildehauser Dorfspaziergang“. Dabei entführte Gislinde Holke als „Bürgerfrau Herma“ die 25 interessierten Zuhörer in das dörfliche Gildehaus vor 100 Jahren. Selbst der Dauerregen beeinträchtigte ihr Anliegen nicht, so authentisch wie möglich zu sein und die Teilnehmer in das Jahr 1920 zurückzuversetzen.

Schutz vor der Nässe bot zunächst der Dachüberstand des Möbelhauses Wendland. An gleicher Stelle stand früher das repräsentative Haus Poolmann, einer angesehenen Textilfabrikanten-Familie. Hier war gewissermaßen auch die Keimzelle von Gildehaus, das seine Entstehung den Sandsteinbrüchen zu verdanken hatte. „Bürgerfrau Herma“ ließ die Blicke zum Kirchturm hinüberschweifen, der ursprünglich eine andere Bedeutung hatte – nämlich ein „Gildehaus“ war, das als Zufluchtsraum bei Gefahren und als Versammlungsraum für die Steinhauer und Steinmetze diente und dem Ort später seinen Namen gab.

Erstaunt waren die „Spaziergänger“, als Bürgerfrau Herma darauf hinwies, dass Pfarrer Bernhard Krechting in der St. Annen-Kirche um 1520 in seinen Predigten die Glaubenslehre der Wiedertäufer verbreitete. Schließlich entzog ihm der Graf die Pfarrstelle und er ging nach Münster, um sich den Wiedertäufern anzuschließen, wo er hingerichtet wurde.

Einen breiten Raum in der neuen Führung nahm die Textilindustrie ein, die ihre Wurzeln in der häuslichen Verarbeitung von Flachs zu Garn und Leinen hatte. „Herma“ streute zur Auflockerung immer wieder kleine Geschichten der Fabrikantenfamilien Poolmann und Hoon ein. Zum Beispiel, dass die Kinder Anne Christine und Carl Wilhelm keinen Kontakt zu ihren Altersgenossen hatten und von einem Hauslehrer erzogen wurden. Als Anne Christine 1920 heiratete, wurde ein roter Teppich von der Villa bis zur Kirche ausgelegt. Nach der Eheschließung zeigte sich das junge Paar auf dem Balkon und von den Gildehausern wurde ihnen ein Ständchen gebracht. Dafür durften diese anschließend in die gegenüberliegende Gaststätte Cuiper gehen, wo es für alle Freibier gab.

Insgesamt 17 Stationen steuerte Gislinde Holke an, immer wieder von Details unterlegt oder durch Sagen ergänzt. Heute, 100 Jahre später, kaum vorstellbar: Die „Gillhuuser Kermis“ zog sich damals über den ganzen Mühlenberg und die Dorfstraße hin. Und auch der Kontrast könnte teilweise nicht größer sein: Vor dem Schuttberg der kürzlich abgerissenen Gaststätte und Poststelle an der Bergstraße (die GN berichteten) erfuhren die Teilnehmer, dass hier Dr. Hermann Aschendorf, der erste Arzt in Gildehaus, seine Praxis und in unmittelbarer Nähe das erste Krankenhaus der Grafschaft Bentheim eingerichtet hatte. Beim Dorfbrunnen endete der fast zweistündige Rundgang, den Gislinde Holke mit dem „Gildehaus Lied“ abschloss. In der Schlusszeile heißt es: „Es lebt das Dörfchen lobesam“. Holke hat das Dörfchen, wie es vor 100 Jahren war, lebendig werden lassen. „Gislinde war mit Herzblut dabei“, so der Grundtenor.

Der „Gildehauser Dorfspaziergang“ kann bei der Touristinformation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 98330 und per Mail an Lambers@badbentheim.de gebucht werden.