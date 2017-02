Brückenbauarbeiten auf Stadtring und Euregiostraße

Ab Montag muss in Nordhorn mit Verkehrsbehinderungen am Stadtring und an der Euregiostraße gerechnet werden. Zwei Brücken werden saniert.

gn Nordhorn. Am kommenden Montag, 20. Februar, beginnen Reparaturarbeiten an zwei Brücken in Nordhorn. An der Montivilliersbrücke am Stadtring in Höhe des ehemaligen Hallenbades sowie an der Brücke Euregiostraße sind Sanierungsarbeiten notwendig. „Sie werden zu Verkehrsbehinderungen führen“, teilt die Stadt Nordhorn mit.

Die Rad- und Gehwege auf der Montivilliersbrücke bekommen eine neue Beschichtung. Hierfür müssen die Wege zeitweise gesperrt und der Fuß- und Radverkehr auf einen gesicherten Teil der Fahrbahn umgeleitet werden. Dadurch wird die Fahrbahn auf der Brücke geringfügig eingeengt.

An der Brücke Euregiostraße wird am Beton gearbeitet. Dadurch kommt es ebenfalls zu Einschränkungen im Bereich der Fahrbahn und des Rad- und Fußweges.

Beide Baustellen sollen während der gesamten Bauarbeiten für alle Verkehrsteilnehmer passierbar bleiben.