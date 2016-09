Brücke am Nordhorner Püntendamm wird neu gebaut

gnNordhorn. Am Dienstag beginnt in der Nordhorner Innenstadt der Austausch der maroden Rad- und Gehwegbrücke über die Vechte vom Püntendamm zur Seilerbahn. Die Holzbrücke wird komplett gegen eine neue Stahlbrücke ausgetauscht. Grund dafür sind altersbedingte Schäden.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/bruecke-am-nordhorner-puentendamm-wird-neu-gebaut-165704.html

Morgen wird zunächst die Baustelle eingerichtet. Am Mittwoch, 14. September, wird dann die alte Brücke mit einem Kran ausgehoben und die neue Brücke eingehoben. Anschließend werden der Brückenbelag und die Anschlussgeländer an die Örtlichkeit angepasst.

Am Dienstag beginnt in der Nordhorner Innenstadt der Austausch der maroden Rad- und Gehwegbrücke über die Vechte vom Püntendamm zur Seilerbahn. Die Holzbrücke wird gegen eine neue Stahlbrücke ausgetauscht.

