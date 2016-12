Bruchhagen plant bis Jahresende mit Sportchef Beiersdorfer

Mehr aus diesem Ressort

Auf seiner Welttournee macht Georg Grozer nun in Shanghai Station. Der deutsche Volleyball-Star genießt das Leben in der Metropole. Eine vorzeitige Rückkehr ins Nationalteam schließt er aus. mehr...

Trotz des starken Basketball-Nationalspielers Dennis Schröder kommen die Atlanta Hawks in der NBA nicht in Schwung. Das Team aus Georgia verlor gegen die Orlando Magic in einem Offensivfeuerwerk mit 121:130 (62:72). mehr...