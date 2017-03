Broschüre erinnert an jüdisches Leben im Kreis

Nordhorn. Die Juden in der Grafschaft haben Spuren hinterlassen: „Sie waren Fotografen, Dichter, Fleischer und Händler. Sie spielten Fußball, gehörten Turnvereinen an und nahmen an Schützenfesten teil“, heißt es in der neuen Broschüre „Auf Spuren jüdischen Lebens in der Grafschaft Bentheim“, die der Heimatverein Grafschaft Bentheim am Mittwochnachmittag vorgestellt hat.

Da war zum Beispiel Familie Zilversmit in Gildehaus, die bis 1933, also in der Zeit vor der nationalsozialistischen Herrschaft, nur „ein bisschen fromm“ gelebt hatte, wie ein Zeitzeuge zu berichten weiß. Die Zilversmits aßen selbst kein Schweinefleisch, waren aber gleichwohl auch als Schweineschlachter tätig. Sie gingen am Sabbat in die Bentheimer Synagoge, waren aber auch ganz selbstverständlich Mitglied im Fußballclub und im Turnverein, sodass sie völlig zu Recht über ihre Familie sagen konnten: „Wir gehörten richtig dazu!“

Spätestens 1934 war es damit vorbei. Die Kinder der Zilversmits durften nicht mehr am Sportfest in Bentheim teilnehmen, die Eltern mussten ihre Schlachterei schließen – und 1936 ihr Haus an einen SS-Mann verkaufen. Dank ihrer niederländischen Nationalität gelang ihnen nach der Flucht ein Neuanfang im Nachbarland, wo sie – zuletzt versteckt bei einem Bauern – den Krieg überlebten. Damit gehörten sie zu den wenigen Grafschafter Juden, denen Deportation und Ermordung erspart blieben. Opfer der Judenverfolgung jedoch waren auch sie.

Die Geschichte der Grafschafter Juden lebendig halten und für die Zukunft mahnend daran erinnern: Das ist das Ziel einer neuen Broschüre, die ab sofort kostenfrei erhältlich ist.

Das Schicksal der Familie Zilversmit ist eines von vielen, die in der neuen Broschüre knapp und einprägsam erzählt werden. Auf 62 handlichen Seiten geben die Autoren Hartmut Lenhard, Gerhard Naber, Christa Pfeifer, Kerstin Spanke und Hubert Titz einen Überblick über jüdisches Leben in der Grafschaft, stellen auf Karten und in Texten Gedenkorte im Kreisgebiet vor, erinnern reich bebildert an Menschen und Schicksale und bieten einen Überblick über weitere Literatur.

Landrat Friedrich Kethorn, der Nordhorner Bürgermeister Thomas Berling, der Vorsitzende des Heimatvereins, Josef Brüggemann, sowie die Autoren selbst stellten die Broschüre am Mittwochnachmittag im Kreisarchiv vor. Erhältlich ist die Neuerscheinung mit einer Auflage von 7500 Exemplaren dank mehrerer Sponsoren kostenfrei direkt beim Heimatverein Grafschaft Bentheim an der Nino-Allee 2 in Nordhorn, Telefon 05921 8537770, E-Mail: info@heimatverein-grafschaft.de. Sie wird zudem in Städten und Gemeinden ausgelegt und an Schulen, Vereine und Verbände verteilt.