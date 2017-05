Auf dem Bronzezeithof in Uelsen ging es am Wochenende heiß her: Dort feierten Bronzegießer aus aller Welt zum ersten Mal ein historisches Bronzegussfestival. Eine Neuauflage ist bereits geplant.

Bronzegussfestival in Uelsen gefeiert

Uelsen. Der richtige Moment ist fast gekommen. Mark Vyvyan-Penney heizt den Lehmschmelzofen ein letztes Mal an. Er legt zwei weitere Stücke Holzkohle auf das Glutbett. Noch ist die Wunschtemperatur im Kern nicht ganz ausreichend. Mit dem handgefertigten Blasebalg beginnt er, Luft durch den kleinen Lehmkamin zu pusten. „1200 Grad sind das Ziel“, erklärt der Niederländer den Beobachtern, als er sich unter der sengenden Mittagssonne verausgabt.

Auf dem Bronzezeithof in Uelsen ist am Wochenende einiges los. Erstmals läuft hier an zwei Tagen für Besucher das historische Bronzegussfestival. Hobbyarchäologen und Geschichtsfans aus aller Welt haben sich auf dem Gelände versammelt, um sich über die Kunst des aufwendigen Bronzegussverfahrens verschiedener Zeitepochen auszutauschen, zu experimentieren und gemeinsam verschiedene Methoden auszuprobieren. „Eine derartige Veranstaltung hatte es noch nicht bei uns gegeben“, sagt Michael Kreß vom Team des Bronzezeithofes.

Modernste Technik sucht der Besucher auf dem Bronzezeithof zwar vergeblich, doch für die Organisation der Veranstaltung hatten sich die internationalen Bronzegießer über die sozialen Netzwerke verabredet. „Die Veranstaltung stieß von Anfang an auf großes Interesse“, berichtet Michael Kreß. Und so sind einzelne Gäste aus den Niederlanden, den USA und dem osteuropäischen Raum bereits einige Tage vor dem Festival angereist.

Die Vorbereitungszeit nutzten viele Teilnehmer, um Schmelzöfen aus Lehm für das spätere Bronzegießen zu konstruieren. „Jeder hat seine eigene Technik“, erläutert Giovanna Fregni, die als US-Amerikanerin den weitesten Weg hatte. Es gebe nicht nur eine einzige Art. „Vor Tausenden Jahren haben unsere Vorfahren viele Methoden genutzt – und am Ende führt alle ans Ziel“, sagt sie.

Als der Lehmschmelzofen von Mark Vyvyan-Penney die 1200 Grad erreicht hat, kann das eigentliche Bronzegießen beginnen: In einen Tiegel gibt er eine Mischung aus 90 Prozent Kupfer und zehn Prozent Zinn. Haben sich die beiden Elemente beim Schmelzen miteinander verbunden, lässt er das flüssige Metall in eine Specksteinform laufen. Diese hat er zuvor so bearbeitet, dass sie die Form eines Beils bildet. Als der Bronzeguss nach einiger Zeit erhärtet ist, kann die Specksteinform gelöst werden.

Etwas anders sieht der Bronzeguss bei Giovanna Fregni aus: Sie benutzt für die Herstellung von Bronzeschmuck eine Wachsform, die sie mit Lehm verkleidet und über dem Feuer aushärten lässt. „Diese Methode eignet sich besser, weil die Oberflächen des Bronzegusses deutlich glatter sind“, erklärt die Amerikanerin.

Insgesamt sieben Formen des Bronzegusses sehen die Besucher. Auch das Brotbacken im Lehmofen wird gezeigt. Michael Kreß informiert zudem, wie ein Feuer in der Zeit vor 3000 Jahren entfacht wurde.

Beim ersten Bronzegussfestival wird auf spannende und zugleich beeindruckende Art und Weise vorgeführt, wie unsere Vorfahren Werkzeuge und Schmuck herstellten. Und am Ende profitieren alle vom Austausch und Experimentieren: die internationalen Geschichtsfans und Bronzegießer, die Besucher und die Organisatoren. Eine Neuauflage ist deshalb bereits in Planung. Sie soll im Zeitraum vom 19. bis 25. Mai 2018 steigen.