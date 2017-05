Brode gewinnt Wettschießen um die Torjägerkrone

Lohne/Nordhorn. Was für ein Showdown in der Fußball-Bezirksliga – dabei ging es für die Grafschafter Mannschaften am letzten Spieltag eigentlich um nichts mehr. Etwas Spannung versprach allenfalls der Kampf um den Sieg in der Torjäger-Statistik, und da wurde es am Mittwoch spektakulär. Kamaljit Singh, der in dieser Statistik lange führende Torjäger von Union Lohne, schraubte seine Quote beim souveränen 4:1-Erfolg im Heimspiel gegen den FC Schüttorf 09 mit zwei Toren auf starke 33 Treffer – und doch schnappte sich am letzten Spieltag noch ein anderer den Titel des besten Torschützen: Dennis Brode, Spielertrainer des VfL Weiße Elf, steuerte zum 6:2-Sieg im Heimspiel gegen den Absteiger FC Leschede gleich fünf (!) Tore bei und kommt diese Saison damit auf 34 Treffer. Zwei Mal traf er in der ersten Halbzeit, nach der Pause schoss er das 4:1 (77.), das 5:2 (83.) und das 6:2 (87.).

Diese Ausbeute im VfL-Stadion am Ootmarsumer Weg hatte sich natürlich bis nach Lohne rumgesprochen, und so ließ Union-Trainer Ralf Cordes seinen Goalgetter bis zum Schlusspfiff auf dem Feld, obwohl dieser dem nach Rehden wechselnden Inder eigentlich mit einer Auswechslung kurz vor Schluss einen besonderen Abgang schenken wollte. Den Sonderapplaus der Zuschauer erhielt auch der langjährige Lohner Torwart Tim Meiners, der nach dieser Saison aufhört und gegen Schüttorf noch einmal das Tor des Bezirksligisten hütete. 80 Minuten lang hielt Meiners das „zu Null“, ehe er kurz vor seinem Abgang noch einen Gegentreffer kassierte. „Ich wollte ihn früher auswechseln, aber Markus Schulten war nicht rechtzeitig mit seinem Aufwärmen fertig“, betonte Cordfes, dem der letzte Auftritt seiner Truppe gut gefallen hat.

Union Lohne (56. Punkte) belegt hinter dem Vizemeister VfL Weiße Elf (61) in der Abschlusstabelle der Bezirksliga den dritten Platz – einen Zähler vor den Schüttorfern. Der SV Eintracht TV verspielte am Mittwoch gegen Altenlingen eine 3:1-Führung und verpasste nach dem 3:3 den Sprung auf den fünften Platz. Der TuS Gildehaus verlor in Surwold mit 1:2, sodass Concordia Emsbüren trotz eines 2:1-Siegs gegen den Meister Papenburg den Gang in die Kreisliga antreten muss. Der SV Wietmarschen verabschiedete sich mit einer 1:4-Niederlage in Schapen aus der Bezirksliga.