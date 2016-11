Britischer Fotograf David Hamilton in Paris tot aufgefunden

dpa Paris. Der britische Fotograf und Filmemacher David Hamilton ist tot. Er wurde am Abend in seiner Pariser Wohnung leblos aufgefunden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Französische Medien hatten zuvor berichtet, der 83-Jährige habe Selbstmord begangen. Einige seiner ehemaligen Models hatten ihm vor wenigen Tagen sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Hamilton bestritt dies. In den 1960-er und 1970-er Jahren war der Brite mit Aktfotos von jungen Mädchen bekanntgeworden.