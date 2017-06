Britische Regierung kündigt harten Anti-Terror-Kurs an

dpa London. Nach einem Terroranschlag in London mit mindestens sieben Toten hat die britische Premierministerin Theresa May dem radikalen Islamismus den Kampf angesagt. Sie wolle diese extreme Strömung in der britischen Gesellschaft „ausrotten“, kündigte die Regierungschefin wenige Tage vor der Parlamentswahl an. „Jetzt reicht's.“ Die Polizei nahm in der Hauptstadt zwölf Menschen fest, die sie mit dem Anschlag in Verbindung bringt. Unter den rund 50 Verletzten sind auch zwei Deutsche, wie Innenminister Thomas de Maizière sagte.