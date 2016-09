Britische Botschaft in Türkei aus Sicherheitsgründen zu

dpa Ankara. Nach der Schließung der deutschen Vertretungen in der Türkei wegen Hinweisen auf Anschläge ist auch die britische Botschaft geschlossen worden. Das teilte das britische Außenministerium mit. In der Türkei verlautete, es gebe Sicherheitsbedenken. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hatte es zunächst geheißen, in der laufenden Woche, in der das islamische Opferfest gefeiert werde, seien die deutschen Auslandsvertretungen „eingeschränkt erreichbar und für den Publikumsverkehr geschlossen“.