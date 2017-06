Briten wählen vorzeitig neues Parlament

dpa London. Fast ein Jahr nach dem Brexit-Referendum gehen die Briten heute wieder wählen. Premierministerin Theresa May will mit der vorgezogenen Parlamentswahl eine größere Mehrheit für ihre konservativen Tories und mehr Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen bekommen. Umfragen zufolge könnte May ihr Ziel aber verfehlen. Ihre Partei lag zuletzt nur noch wenige Prozentpunkte vor Labour - das reine Mehrheitswahlrecht macht es den Demoskopen allerdings schwer. Die Briten können heute von 8 bis 23 Uhr MESZ ihre Stimme abgeben.