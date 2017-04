Brief mit verdächtiger Substanz in türkischem Konsulat sichergestellt

dpa Hannover. Im türkischen Generalkonsulat in Hannover ist ein verdächtiger Brief mit weißem Pulver eingegangen. Worum es sich bei der Substanz handelt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Vorübergehend wurde der Zugangsbereich zum Konsulat gesperrt. Türken in Deutschland hatten bis gestern zwei Wochen lang die Möglichkeit, für oder gegen das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem zu stimmen. Die Stimmabgabe erfolgte unter anderem in den türkischen Generalkonsulaten in Deutschland. In der Türkei wird am kommenden Sonntag abgestimmt.