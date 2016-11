Brexit: Weniger Wachstum, mehr Schulden in Großbritannien

Mehr aus diesem Ressort

Ein Wildvogel mit Geflügelpest fällt nicht sofort tot um - gerade das ermöglicht es dem Virus, sich über weite Strecken zu verbreiten. Das Risiko für eine Einschleppung in Geflügelbestände bleibt groß. Von einer bundesweiten Stallpflicht sehen die Experten aber noch ab. mehr...

Ein schneller Familiennachzug bleibt für syrische Flüchtlinge vorerst die Ausnahme. Erstmals hat ein Oberverwaltungsgericht in der derzeitigen Flüchtlingssituation darüber entschieden - und den „subsidiären Schutz“ gebilligt. mehr...

Die Frau, die in Hameln von ihrem Ex-Partner an ein Seil gebunden hinter dem Auto hergezogen wurde, liegt weiter im Koma. Der 38-Jährige hatte schon vor der Tat mit Gewalt gedroht. Von der Deutschen Polizeigewerkschaft kommt scharfe Kritik an den Ermittlern. mehr...