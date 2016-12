dpa Berlin. Eintracht Braunschweig hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga nach dem 15. Spieltag eingebüßt. Durch das Braunschweiger 0:2 im Montagspiel bei Union Berlin zog der VfB Stuttgart mit 32 Punkten an der Eintracht vorbei. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht war zwölf Runden lang Zweitliga-Primus. Simon Hedlund in der 56. Minute und Dennis Daube sorgten mit ihren Treffern für den Berliner Sieg. Union verbesserte sich auf Tabellenplatz vier.