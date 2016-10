Braunschweig 1:1 in Heidenheim - Würzburg nun Vierter

Bild 1 / 4 Eintracht Braunschweig erkämpft sich beim 1. FC Heidenheim nach Rückstand einen Punkt. Foto: Stefan Puchner

Tim Kleindienst (r.) jubelt über seinen Treffer zum 1:0 für Heidenheim. Foto: Stefan Puchner

Elia Soriano (2.v.l.) traf per Elfmeter zum 1:0. Foto: Michael Will

Marcel Gaus sah gegen Arminia Bielefeld die Gelb-Rote Karte. Foto: Uwe Anspach

Es war die Chance für Eintracht Braunschweig, sich an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga von der Konkurrenz etwas abzusetzen. Doch es reichte in der Toppartie gegen Heidenheim nur zu einem glücklichen 1:1. Aufsteiger Würzburg bleibt in der Erfolgsspur.