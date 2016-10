Brasilien schlägt Bolivien in WM-Quali 5:0

dpa Natal. Neymar (11. Minute), Philippe Coutinho (26.), Filipe Luís (39.), Gabriel Jesus (43.) und der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino (75.) erzielten in Natal die Treffer.

Nach den Erfolgen über Ecuador, Kolumbien und Bolivien ist Brasilien in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 nun mit 18 Punkten Zweiter hinter Uruguay (19), das Venezuela 3:0 (1:0) besiegte. Argentinien (16) kam ohne den verletzten Lionel Messi in Peru nicht über ein 2:2 hinaus und liegt jetzt auf Platz fünf. Die besten Vier der Südamerika-Gruppe qualifizieren sich direkt für die WM in zwei Jahren in Russland.

Tite war nach dem Vorrunden-Aus bei der Copa América als Nachfolger von Carlos Dunga vorgestellt worden und hatte nach dem Sieg beim olympischen Fußball-Turnier den Posten übernommen. „Wir spüren, dass die Stimmung sich zum Besseren gewandelt hat“, sagte Verteidiger Dani Alves. Der Führungstreffer von Neymar war nach Angaben des brasilianischen Verbandes das 300. Karriere-Tor des Angreifers vom FC Barcelona. Im Spiel gegen Venezuela am Dienstag wird der 24-Jährige allerdings wegen seiner dritten Gelben Karte fehlen.

Ecuador besiegte überraschend den Copa-América-Champion Chile mit 3:0 (2:0). Ecuador ist mit 16 Punkten nun Dritter, fünf Zähler vor den enttäuschenden Chilenen auf Rang sieben. Antonio Valencia (18.), Cristian Ramirez (23.) und Felipe Caicedo (46.) trafen in Quito. Kolumbien gewann in Paraguay 1:0 (0:0).