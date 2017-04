Brandstiftung? Heuballen brennen im Emsland

Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus: Bei Werlte im Emsland brannten am späten Montagabend mehr als 200 Strohballen. Auch im Landkreis Cloppenburg standen Rundballen in Flammen.

gn/hlw Werlte. Am späten Montagabend haben auf einer Ackerfläche in Bockholte bei Werlte 240 Rundballen Stroh gebrannt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte ein Verkehrsteilnehmer gegen 23.15 Uhr das Feuer gemeldet. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Werlte standen die Strohballen komplett in Vollbrand. Die Feuerwehr ließ mithilfe umliegender Wehren die Rundballen kontrolliert abbrennen. Niemand kam zu Schaden.

Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Polizei und Feuerwehr gehen jedoch von einer Brandstiftung durch einen unbekannten Täter aus. Am späten Montagabend gab es im Landkreis Cloppenburg zwei weitere Brände von Rundballen. In der Ortschaft Lindern brannten um 21.55 Uhr Rundballen auf einem Acker und um 22.25 Uhr kam es zu einem weiteren Brand in Wachtum. Auch hier geht die Polizei von Brandstiftung aus und schließt einen Tatzusammenhang nicht aus.