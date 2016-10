Brandlecht-Hestrup dreht Kreisliga-Spitzenspiel

Nordhorn. Der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga aus Brandlecht-Hestrup hat am Sonntag das Spitzenspiel bei Vorwärts Nordhorn II mit 3:2 (1:2) gewonnen. Der Siegtreffer für die Spielvereinigung fiel kurz vor Schluss durch einen Konter, als eigentlich Vorwärts am Drücker war und mehrfach die Führung auf dem Fuß hatte. Doch dann verwandelte Jörn Wegkamp eine Hereingabe von Lars Hartger zum 3:2 für Brandlecht-Hestrup. Beide Spieler waren erst kurz zuvor eingewechselt worden. „Schade, wir sind für unsere sehr gute Leistung nicht belohnt worden“, sagte Vorwärts-Trainer Marco Plickert. Auch mit einem Unentschieden wäre er zufrieden gewesen. Nun steht seine Mannschaft jedoch mit leeren Händen da.

Der Kreisliga-Aufsteiger zeigte gegen den Bezirksliga-Absteiger eine sehenswerte Vorstellung. Vor allem in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit brachte Vorwärts den Stadtrivalen immer wieder ins Torkeln. Doch Brandlecht-Hestrup fiel nicht. „Unsere Mannschaft hat einen guten Charakter“, sagte Trainer Alfred Moggert. Besonders imponierte ihm, dass seine Elf einen zweimaligen Rückstand drehen konnte. „Wir haben ein gutes Kreisliga-Spiel gesehen, in dem beide Teams mit offenem Visier gekämpft haben. Wir sind derzeit zum Glück in der Lage, immer ein Tor mehr zu schießen als zu kassieren“, sagte der Trainer der Spielvereinigung. Das Umschaltspiel seiner Mannschaft lief über weite Teile der Begegnung wie am Schnürchen und vor allem der Sturm bereitete viel Freude. Alle drei Treffer gingen auf dem nagelneuen Kunstrasenplatz von Vorwärts auf das Konto gelernter Angreifer.

Sehenswerter Treffer von Niklas Fraatz

Für den ersten Paukenschlag der Partie sorgten allerdings die Gastgeber. Nach einer Ecke von rechts landete der Ball in der 9. Minute bei Enrique Villasenor. Sein abgefälschter Schuss knallte zunächst unter die Latte und zappelte dann im Netz – 1:0. Doch nur drei Minuten später schlug Brandlecht-Hestrup zurück. Janek Moggert setzte sich auf der rechten Seite flink durch und passte den Ball in Strafraumhöhe nach links. Dort wartete Max Heuermann und schob den Ball freistehend zum 1:1 ins Tor. Anschließend erarbeitete sich Brandlecht-Hestrup leichte Vorteile, den nächsten Treffer erzielte jedoch Vorwärts – und der war wunderschön: Niklas Fraatz, sonst im Landesliga-Kader von Vorwärts, nahm den Ball in der 42. Minute im Strafraum gekonnt an, drehte sich blitzschnell und tunnelte Brandlecht-Hestrups Torwart Ruwen Nolders zum 2:1.

Nach der Pause gab die Spielvereinigung wieder den Ton an und belohnte sich mit dem 2:2-Ausgleich: Nach einer Ecke landete der Ball in der 55. Minute auf dem Kopf des sträflich freistehenden Janek Moggert, der nur noch einzunicken brauchte und Ruwen Nolders keine Chance ließ. Ab der 60. Minute übernahm dann Vorwärts mehr und mehr das Kommando, kam durch Nils Neumann zu einem Pfostentreffer (63.) und brachte Brandlecht-Hestrups Torwart so manches Mal in Verlegenheit. In der 84. Minute musste Gerwin Verwold auf der Linie für Ruwen Nolders klären. Doch dann schwammen sich die schwimmenden Gäste frei – und jubelten zwei Minuten vor dem Abpfiff über Jörn Wegkamps erlösenden Siegtreffer zum 3:2.