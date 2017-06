Brandenburger Tor wird in britischen Farben angestrahlt

dpa Berlin. Das Brandenburger Tor soll am Abend (voraussichtlich 21.30/22.00 Uhr) in den britischen Nationalfarben angestrahlt werden. Berlin wolle damit seine Solidarität mit den Opfern des Terroranschlags in der Partnerstadt London zum Ausdruck bringen, sagte Senatssprecherin Claudia Sünder der dpa. Bei dem Terroranschlag in London sind mindestens sieben Menschen getötet und rund 50 verletzt worden. Bereits im März leuchtete das Brandenburger Tor in den Farben des „Union Jacks“. Grund war ein islamistischer Terroranschlag im Londoner Regierungsviertel.