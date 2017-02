Ein Elektrogabelstapler hat am Montagabend in einer Maschinenfabrik in Spelle gebrannt. 50 Mitarbeiter mussten vorsorgliche die Halle verlassen. Niemand wurde verletzt

Brand in Spelle: 50 Mitarbeiter in Sicherheit

hlw Spelle. In einer Halle der Maschinenfabrik Bernard Krone ist am Montagabend gegen 21.25 Uhr ein Elektrogabelstapler in Brand geraten. Die Einsatzkräfte der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr aus Spelle brachten den Brand schnell unter Kontrolle, bevor die Flammen auf weitere Geräte und die Halle übergreifen konnten. Vorsorglich mussten 50 Mitarbeiter der Nachtschicht die Halle verlassen. Der Stapler wurde ins Freie gezogen und vollständig abgelöscht. Der Pförtner hatte den Brand rechtzeitig bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. So konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Feuerwehr aus Salzbergen war zur Unterstützung mit ihrer Hubrettungsbühne angefordert worden. Bei dem Brand ist niemand verletzt worden. An dem Elektrogabelstapler entstand Totalschaden.