Boxweltmeister Fury erklärt Rücktritt

Das frühe Aus beim Turnier in Wuhan scheint Angelique Kerber verarbeitet zu haben. Die Nummer eins der Tennis-Welt gewinnt in Peking ihr Auftaktmatch. Ein möglicherweise spannendes Duell mit der zweitbesten deutschen Spielerin aber kommt nicht zustande. mehr...

Endlich! Nach einem historischen Fehlstart mit fünf Pleiten in Serie zeigte der FC Schalke 04 eine bemerkenswerte Reaktion. Mit dem überraschend deutlichen 4:0 gegen Mönchengladbach kehrte der Glaube an die eigene Stärke zurück. mehr...

Mit 17:11 holen die US-Golfstars den Ryder Cup zurück in die Staaten. Die Titelverteidiger aus Europa um Martin Kaymer sind am Finaltag auch in den Einzeln chancenlos. US-Präsident Barack Obama ist begeistert. mehr...