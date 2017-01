Bosse: Kultur und Provinz gehören zusammen

Bosses Album „Engtanz“ landete auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Am 16. März tritt der Sänger und Musiker aus Niedersachsen in der Emslandarena in Lingen auf. Mit den GN sprach er über Musik, Pinguine und die AfD.

Lingen. Axel „Aki“ Bosse kommt wieder nach Lingen. Schon zwei Mal hat er in der Emslandarena in Lingen gespielt. Am 16. März steht der dann 37-Jährige dort wieder auf der Bühne. Mit im Gepäck hat er alte Songs wie „Schönste Zeit“ und „Frankfurt Oder“ und natürlich sein neues Album „Engtanz“, das auf Platz 1 der deutschen Albumcharts landete.

Im Video „Dein Hurra“ spielt ein Pinguin neben dir die Hauptrolle. Ihr erlebt zusammen einen tollen Tag. Sind Pinguine für dich die besseren Freunde?

Überhaupt nicht (lacht). Die Geschichte war so, dass mein Kumpel Justin, der manchmal für mich Videos macht, die Idee zum Video hatte: Du kommst betrunken aus der Kneipe und da steht dann ein Pinguin. Und der verfolgt dich bis nach Hause. Ich fand die Idee gut, sofern das mit dem Tierschutz passte. Also waren wir lange auf der Suche nach einem Pinguin. Irgendwann haben wir eine Tierschützerin gefunden, die aus aufgelösten Zirkussen Tiere rettet. Sie hatte diesen Pinguin für uns. Als wir das Video gedreht haben, habe ich gemerkt, dass das ganz schön treue Tiere sind. Wenn sie sich erst einmal an eine Stimme gewöhnt haben, weichen sie einem nicht mehr von der Seite. Nach zwei Tagen konnten wir keine Szenen mehr drehen, wo er von mir weglaufen sollte. Überall, wo ich hinging, kam er hinterher. Der ging mir schon sehr ans Herz, der Kollege.

Treue ist also eine gute Eigenschaft, die ein Freund haben sollte?

Genau. Aber ansonsten geht es in einer Freundschaft ja sehr ums Kommunizieren. Das geht mit den meisten Tieren ja nicht so gut wie mit Menschen.

Dein aktuelles Album „Engtanz“ erreichte als erstes deiner Alben Platz 1 in den deutschen Albumcharts. Was bedeuten dir Platzierungen wie diese?

Im Allgemeinen sind Preise und Platzierungen sehr stressig, so war es zumindest vor der Erstplatzierung. Wenn man einen Preis bekommt, ist man sehr aufgeregt, weil man oft auch etwas sagen muss. Meistens merkt man erst, dass es etwas Gutes und Schönes ist, wenn der Preis beispielsweise bei den Eltern auf dem Klo hängt (lacht). Bei der Nummer Eins war das etwas anderes. Ich war sehr überarbeitet. Die Zeit vor dem Album ist immer sehr stressig ... Interviews, eigene Sendungen ... Nachts hatte ich noch eine Sendung, morgens war ich beim Frühstücksfernsehen. Vielleicht hatte ich eine Stunde gepennt. Als ich dann in der Bahn saß, rief mich eine Freundin von der Plattenfirma an und sagte: „Alter, du hast die verdammte Eins!“ Da war ich so glücklich und dankbar, dass alle so toll daran mit gearbeitet haben, meine Fans so treu sind und ungehört einfach das Album kaufen – das haben in diesem Fall auch noch richtig viele getan. In der Bahn habe ich mir dann auch erst mal einen Sekt aufgemacht und bin dann irgendwann angeduselt in Hamburg ins Bett gefallen. Manche Dinge muss man einfach mal genießen. Ansonsten bedeuten mir Zahlen eigentlich nichts. Es sind halt nur Zahlen. Es bedeutet mir am meisten, wenn die Leute vor der Bühne stehen und tanzen und etwas dabei fühlen. Für alle anderen, die mitarbeiten, sind Chartsplatzierungen ganz wichtig, zum Beispiel auch für die Jobs in der Plattenfirma.

Du bezeichnest „Engtanz“ in einem Interview als Ende deiner Jugendzeit. Welche Zeit bricht jetzt für dich an, mit fast 37 Jahren?

In einem Song geht es um einen Todesfall in meinem Freundeskreis. Da sage ich „Meine Jugend ist vorbei“. Ich finde, es braucht solche Einschläge, um das einmal so beziffern zu können. Da merkt man: Ja klar, ich bin eben keine 18 oder 19 Jahre mehr. Dann geht es halt los mit den ganzen Sachen wie Krankheiten, aber auch mit vielen tollen Sachen. Meine Freunde haben beispielsweise Kinder, ich habe ein Kind. Alles ist etwas anders. Aber richtig beziffern kann man das eigentlich gar nicht. Ich würde auch nie sagen, dass meine Jugend komplett vorbei ist, denn das ist sie, glaube ich, einfach nie. Die Übergänge sind eher fließend. Ich hatte zum Beispiel nie das Gefühl „Oh, jetzt ist meine Pubertät vorbei!‘“ oder „Jetzt ist meine Spätpubertät vorbei!“ und „Jetzt ist meine Jugend vorbei“. Man lebt das Leben ja eigentlich so, wie es für einen selbst angemessen ist. Es haben sich viele Sachen verändert, aber die grundlegenden eben noch nicht.

Was würdest du der Beschreibung „Bosse ist der sensible Songwriter“ hinzufügen?

Ich würde „manchmal“ einfügen. Also: Bosse ist manchmal der sensible Songwriter.

Und was noch? Vielleicht rockig?

(Überlegt) Ja, meine Musik ist schon ganz schön energiegeladen. Ich glaube, 80 Prozent der Leute kommen zu den Konzerten, weil sie sich gerne bewegen und gerne angeschwitzt werden. Und weil man dann zwischendurch sensible Momente hat.

„Engtanz“ ist ein sehr persönliches Album. Möchtest, du dass die Zuhörer sich in den Texten wiederfinden oder möchtest du einfach deinen eigenen Kram in deinen Songs verarbeiten?

Wenn das Erste passiert, ist das toll. Aber das ist nicht der Grund, warum ich das mache. Immer wenn ich an Kritik denke, gute oder schlechte oder an tanzende Leute oder an das, was funktioniert oder nicht funktioniert, fühle ich mich gleich so eingeengt. Wenn ich etwas mache, dann muss ich alles auf Null setzen und einfach mein Ding machen.

Außer in Hannover und Hamburg trittst du auch in Lingen auf. Das Emsland bezeichnen manche als tiefste Provinz. Aber hier wird auch Bob Dylan kurz nach dir auf der Bühne stehen. Kultur und Provinz – wie gehört das für dich zusammen?

Das gehört für mich zusammen! Ich habe schon immer die Toten Hosen dafür gefeiert, dass die auch mal in Neubrandenburg gespielt haben. Das habe ich mir auch vorgenommen. Und bei euch in der Gegend habt ihr ja auch einiges dafür getan, ihr habt die neue Konzerthalle ... Ich meine, ich komme aus Braunschweig, wir haben uns früher über jede Band gefreut, die nicht nach Hannover gekommen ist, sondern auch mal zu uns. Leute, egal wo sie wohnen, haben im besten Fall immer Bock auf Kultur.

Kommst du nicht sogar selbst aus einem kleinen Dorf bei Braunschweig, also aus der Provinz?

Ja, genau.

Du sprichst dich öffentlich gegen Fremdenfeindlichkeit aus. Was würdest du einem AfD-Wähler sagen?

(Überlegt) Ich muss mich kurzfassen, oder? Ich würde fast allen AfD-Wählern dazu raten, mit sich selber glücklich zu werden. Es geht da, glaube ich, im Moment ganz viel um Selbsthass, eigene Unzufriedenheit, sicherlich auch um nicht vorhandene Bildung und die Suche nach einem Kanalisator, den man natürlich findet, wenn man auf Menschenfang geht so wie die AfD zum Beispiel. Ich glaube immer noch an das Prinzip, wenn man mit sich selber klar kommt und ein gutes erfülltes Leben hat, dann ist man nicht fremdenfeindlich, sondern tolerant und emphatisch. Man hat ein größeres Herz und gibt Probleme nicht einfach weiter und denkt: Dann wird alles besser. Ich glaube aber, das Hauptproblem ist, dass es so viele verlassene Regionen und Menschen gibt. Der Staat sollte darüber nachdenken, vor allem jetzt, wo es einen großen finanziellen Überschuss gibt, in Bildung und Soziales tonnenweise Geld zu investieren, um den Leuten eine Hilfestellung zu geben.

Wenn du zwei Wünsche für 2017 frei hättest, welche wären das?

Hauptwunsch Nummer eins ist Empathie, gefolgt von Gesundheit – für alle Menschen.

Du gehst seit etwa 14 Jahren auf Tour. Wie groß ist das Lampenfieber, kurz bevor du auf die Bühne gehst? Was tust dagegen?

Mein Lampenfieber war früher ganz, ganz immens, da konnte ich auch nichts gegen tun. Ich konnte vor einem Konzert etwa zwei Wochen nicht richtig schlafen – so viel Energie hatte ich schon vorher. Mittlerweile – egal, wo wir spielen, auch auf dem Hurricane, wo 60.000 Leute vor der Bühne stehen und warten – lege ich mich in der Regel etwa zwei Stunden vor dem Konzert noch mal für eine Stunde hin. Voll entspannt!

Auf der Bühne gibst du alles. Auf einer bestimmten Insel tankst du wieder Energie. Was treibst du dann auf Amrum?

Ich bin nicht andauernd da, aber damals habe ich immer mit meinen Eltern Urlaub auf Amrum gemacht. Daher habe ich eine krasse Bindung zu der Insel, ich finde es einfach so schön dort. Wenn ich da bin, ist es gut. Da ist alles noch so geblieben. Man setzt sich aufs Fahrrad, rennt zwei Mal über’n Strand und körperlich und seelisch ist alles wieder besser.

Dein Herz schlägt für Fußball. Du bist in Braunschweig geboren und Wahlhamburger. Wenn Eintracht Braunschweig gegen den FC St. Pauli spielt, wem hältst du die Daumen?

Ich bin immer für die Braunschweiger. Wenn ich in Hamburg ins Stadion gehe, gehe ich immer zu St. Pauli. Ich kenne viele Leute, die da mitspielen und arbeiten. Ich arbeite auch mit Viva con Agua zusammen, die auch aus dem Umfeld von St. Pauli entstanden sind. Ich bin dort immer herzlich willkommen. Und sie wissen, wenn Braunschweig spielt, bin ich einmal gegen St. Pauli. Mein Herz schlägt also für St. Pauli – aber vor allem für Braunschweig.

Du singst auch schon mal mit Chören, zum Beispiel dem Berliner Kneipenchor, zusammen. Gibt dir Singen in Gemeinschaft mehr Rückenwind?

Das macht schon Spaß. Vorher habe ich nicht wirklich mit Chören zusammen gesungen. Der Berliner Kneipenchor ist super. Die trinken zwischendurch auch mal Schnaps und sind nicht so ein Kirchenchor. Es ist schön, wenn man zusammen singt – das hat richtig Power. Ich habe dort zum ersten Mal gemerkt, wie krass das eigentlich ist und mich auch fast geärgert, dass ich das nicht schon immer so gemacht habe. Vor allen Dingen habe ich den Chor aber angerufen, weil ich ihn an einem Abend in Berlin in einer Kneipe gesehen habe und so gut fand.

