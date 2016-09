Bordell in Fürstenau: Motel noch nicht genehmigt

Das geplante Bordell nebst Auto-Waschanlage und Motel in Fürstenau beschäftigt weiter die Behörden und die Politik. So fehlt noch eine Baugenehmigung.

Fürstenau. Auf einem 4800 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet Utdrift in Fürstenau sind eine 840 Quadratmeter große Halle mit zehn Indoor-Plätzen sowie zehn Zimmern geplant. Darüber hinaus will der Bauherr eine Auto-Waschanlage auf dem Gelände errichten, die nach seiner Auskunft aber nichts mit dem Bordell zu tun hat, sondern deshalb gebaut werden solle, weil es dafür in Fürstenau Bedarf gebe. Für beide Vorhaben hat der Landkreis Osnabrück inzwischen die Baugenehmigung erteilt.

Baurechtliche Details

Für das Motel, das laut Bauherrn nicht Teil des Bordells ist und von jedermann genutzt werden könne, fehlt sie aber noch. Der Landkreis befinde sich noch in Gesprächen mit dem Bauherrn, eine abschließende Genehmigung liege noch nicht vor, sagte jüngst Sprecher Burkhard Riepenhoff. Es müssten noch baurechtliche Details geklärt werden. Zur Dauer des Verfahrens wollte Burkhard Riepenhoff keine Angaben machen. Der Bauherr hatte im Mai unter anderem erklärt, mit der Umsetzung des Vorhabens sofort beginnen zu wollen, wenn die Baugenehmigungen vorlägen.

Unterdessen haben die Grünen im Osnabrücker Kreistag eine ganze Reihe von Fragen an Landrat Michael Lübbersmann gerichtet. In den zurückliegenden Wochen und Monaten habe sich der Arbeitskreis „Soziales“ intensiv mit dem Thema „Prostitution“ beschäftigt – auch mit dem Gewaltschutz, der für die Kreistagsfraktion eine kommunale Pflichtaufgabe sei. Vor diesem Hintergrund seien auch die Fragen zum Bordell in Fürstenau zu sehen. Unter anderem wollen die Grünen wissen, ob es sich bei den zehn geplanten Indoor-Parkplätzen wirklich um Einstell- beziehungsweise Parkplätze oder um sogenannte Verrichtungsboxen handele? Und weiter: Werde die Bauumsetzung nach den Bewilligungsvorgaben kontrolliert? Wenn ja, wer kontrolliere und wann? Werde nach einer möglichen Erstabnahme eine wiederholte Überprüfung der Standards vorgenommen? Wenn ja, wann und in welchen Abständen? Werde eine aufsuchende Beratung, wie sie auch im Prostituierten-Schutzgesetz vorgesehen sei und im Landkreis bereits jetzt schon durch die Aids-Hilfe in Bordellen in der Region erfolge, im Genehmigungsverfahren festgeschrieben? Welche Mieten müssten die Frauen täglich für die Benutzung eines Zimmers zahlen?

Offene Fragen

Weiterhin erklären die Grünen, dass die langjährige Erfahrung lehre, dass sich Prostitution auch immer im kriminellen Milieu abspiele. Seien deshalb in den Zimmern Notfallknöpfe geplant, damit die Prostituierten bei einem „übergriffigen Freier“ Hilfe rufen könnten? Gebe es im Landkreis einen Runden Tisch aller beteiligten Behörden und Fachstellen, der sich um die durch die Bordelle ausgelösten Problematiken kümmere? Sei zudem eine regelmäßige Überprüfung der Betreiber geplant – zum Beispiel mit Blick auf die regelmäßige Vorlage eines Führungszeugnisses?

