dpa Kopenhagen. Mehrere Flughäfen und Einkaufszentren in Dänemark sind nach Bombendrohungen geräumt worden. Auch der Kopenhagener Flughafen Kastrup und eine Hochschule in der dänischen Hauptstadt hätten eine Drohung erhalten, berichtete der Rundfunk. Die Kopenhagener Polizei wollte das nicht kommentieren. Einem TV-Sender zufolge soll es sich bei allen Nachrichten um denselben Absender handeln. Betroffen sind die Flughäfen in Roskilde und Aarhus sowie die Einkaufszentren in Roskilde und Slagelse.