Bombe entpuppt sich als leere Hülle

An dieser Stelle

An dieser Stelle hatte der Landwirt die Granatenhülle entdeckt. Foto: Polizei

sb Lingen. Am Donnerstagnachmittag hat ein Landwirt beim Pflügen auf einem Acker gegenüber der Mülldeponie Venneberg an der Bundesstraße 70 nahe Lingen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. Das nur mit der Spitze aus dem Boden ragende Geschoss wurde zunächst für eine 500-Kilo-Granate gehalten. Die Polizei räumte daher den Fundort und sperrte ihn weiträumig ab.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst traf gegen 19.30 Uhr ein und legte die Bombe frei. Dabei stellte sich heraus, dass es sich lediglich um eine Halbschale handelte. „Eine Gefahr ging von diesem Teilstück nicht aus und es wurde vom den Mitarbeitern des Kampfmittelbeseitigungsdienstes geborgen“, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit.

Einen ähnlichen, aber weitaus brisanteren Fall gab es erst vor wenigen Tagen in der Grafschaft: Am Montagabend hatten Anwohner bei Bauarbeiten auf einem Spielplatz in Nordlohne ebenfalls ein Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Kampfmittelbeseitiger konnten die Munition sicher entsorgen. Das Geschoss war mit etwa 50 Gramm Sprengstoff bestückt, der Zünder war noch scharf. Ein Schlag hätte vermutlich genügt, um ihn auszulösen.