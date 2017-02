Bohlen will für Flüchtling aus Nordhorn kämpfen

Die 16-jährige Kimiya Zare aus dem Iran ist am Samstagabend in der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen. Sie lebt seit drei Jahren laut „Bild“ in einem Nordhorner Flüchtlingsheim.

gn Nordhorn. Mit einem Brief über ihr Schicksal hat Kimiya Zare aus dem Iran Jurymitglied und Musiker Dieter Bohlen in der Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) tief berührt. Er will sich nun für die 16-Jährige einsetzen, die seit drei Jahren in einem Flüchtlingsheim in Nordhorn lebt, berichtet die „Bild“.

In dem Brief schildert Kimiya Zare laut „Bild“-Bericht ihre fünfjährige Flucht aus dem Iran über Norwegen nach Deutschland. Gerne wäre die Familie in Norwegen geblieben, doch sie musste das Land verlassen, der Asylantrag wurde abgelehnt. Um nicht wieder in den Iran zurückzumüssen und sich in Sicherheit zu bringen, floh die Familie nach Deutschland. Hier sind Kimiya Zare und ihre Familie aber nur geduldet, sie darf das Land nicht verlassen. Dieter Bohlen möchte Kimiya Zare aber für seine Sendung DSDS gerne mit nach Dubai nehmen. Er sieht in der jungen Frau ein Musiktalent.

„So einen Brief habe ich noch nie bekommen und so was Trauriges noch nie gelesen. Ein 16-jähriges Mädchen, das sein Land verlassen musste und quasi von einem Land ins nächste gestoßen wurde“, wird Dieter Bohlen von der „Bild“ zitiert.

Jetzt wolle Dieter Bohlen für Kimiya Zare kämpfen, berichtet die „Bild“ weiter. Nach Aufzeichnung der Sendung habe er sich direkt bei der Ausländerbehörde in Nordhorn erkundigt und sich für Kimiya stark gemacht.

Die Sendung wird Samstag ab 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt.