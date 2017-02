Bösch Brüder haben am Quendorfer-See viel vor

Fünf Veranstaltungen am Quendorfer See können sich die Schüttorfer vormerken. Neben der Zusage des Verwaltungsausschusses für einen Weihnachtsmarkt sind noch vier weitere Sommerveranstaltungen genehmigt worden.

lf Schüttorf. Holger und Klaus Bösch, als Köpfe der Bösch Handels GmbH, sind inmitten der Vorbereitungen. Im GN-Gespräch berichten sie über die ersten Konzeptideen, die in den kommenden Monaten noch weiter Form annehmen sollen. Auch bei den Namen der Events handelt es sich noch um Arbeitstitel.

So ist ein zweitägiges „Beachfoodfestival“ für den 17. und 18. Juni geplant. „Wir stellen uns das ähnlich wie ein Streetfoodfestival vor, allerdings am Strand“, berichtet Holger Bösch. Die Buden sollen dabei hauptsächlich auf den Parkplätzen aufgestellt werden. Angeboten werden soll ein bunter Mix aus Sushi, Falafeln und Spießen. Am 16. Juli soll es einen „White Beachday“ geben. Ganz in weiß gekleidet, inmitten weißer Tischdekorationen, soll am Strand gebruncht werden. „Wie ein Stück Sylt am Quenni“, meint Holger Bösch. Er und sein Bruder glauben, dass die weiße Dekoration am See „ein ganz tolles Ambiente gibt.“ Ende Juli könnte ein „Grillen und Chillen“ stattfinden. „Geplant ist ein schöner Strandtag und natürlich soll es leckeres Essen geben“, berichtet Klaus Bösch.

Fokus auf den Kindern

Ein Familientag soll am 27. August folgen. Dann soll der Fokus auf die Kinder gelegt werden – der Quendorfer See in ein Spieleparadies verwandelt werden. „Den Familientag planen wir gemeinsam mit dem Pluspunkt“, sagt Holger Bösch. „Wir sind bei diesen Sommerveranstaltungen noch in den groben Planungen. Genaueres steht noch nicht fest“, betont Holger Bösch. Jedoch müssen die Events spätestens um 22 Uhr, sonntags bereits um 20 Uhr, beendet sein, dann beginnt die Nachtruhe. „Wir wollen auch kein Rambazamba dort veranstalten. Sondern schöne Veranstaltungen für Familien.“

Der Weihnachtsmarkt, der auch in der politischen Diskussion war, ist für das dritte Adventswochenende geplant. „Im norddeutschen Raum gibt es keinen Weihnachtsmarkt am See. Der Markt soll etwas Besonderes sein und vielleicht auch langfristig überregional bekannt werden“, berichtet Holger Bösch. Die Vision der Böschbrüder sind Weihnachtsmarktstände rund um den Quendorfer See. „Das wird natürlich nicht direkt so sein, aber wir hoffen, dass der Markt bekannt wird.“ Dafür sollen extra Parkflächen ausgewiesen werden und es soll kein Durchgangsverkehr durch das Wohngebiet fließen können. Ein grobes Parkraum- und Verkehrskonzept liegt bereits vor. In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt soll darauf geachtet werden, die Belastung der Anwohner so gering wie möglich zu halten.

„Wir planen für die Schüttorfer“

„Die Verwaltung kann solche Veranstaltungen genehmigen. Den Weihnachtsmarkt haben wir aufgrund der geplanten Größe in die Politik zur Diskussion gegeben. Auch hier war die Zustimmung sehr groß“, sagt Stadtdirektor Manfred Windhaus. So habe man das in der Vergangenheit beispielsweise auch mit den Organisatoren des Drachenbootrennens gehandhabt.

„Wir wollen die Schüttorfer in die Pläne mit einbeziehen. Wir selbst sind sehr verbunden mit der Stadt und planen auch für die Schüttorfer“, erklärt Holger Bösch. Wer Interesse daran hat, sich beim Weihnachtsmarkt am See zu beteiligen, kann sich bei der Familie Bösch unter Telefon 05923 9955615 oder unter info@elseamsee.de melden.

