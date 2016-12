Bob Dylan kommt im Frühjahr für zwei Konzerte nach Stockholm

dpa Stockholm. Literaturnobelpreisträger Bob Dylan kommt Anfang April für zwei Konzerte nach Stockholm. Laut der Webseite des Rocksängers tritt der US-Amerikaner am 1. und 2. April in der schwedischen Hauptstadt auf. Ob er bei dieser Gelegenheit auch seinen Nobelpreis abholt, ist unklar. Die Schwedische Akademie wollte „Details bekanntgeben, wenn es einen konkreten Plan gibt“, wie Akademie-Chefin Sara Danius an die Deutsche Presse-Agentur schrieb. Dylan hatte bei der Preisverleihung am Wochenende gefehlt.