Ein Blitzeinschlag hat in der Nacht zu Sonntag ein Feuerwehreinsatz in Laar ausgelöst. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt, jedoch verletzte sich ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten leicht.

Blitz schlägt in Dachstuhl in Laar ein

gn Laar. Bei dem Gewitter in der Nacht zu Sonntag ist ein Blitz in ein Einfamilienhaus in Laar eingeschlagen. Der Dachstuhl des Hauses an der Vossland-Straße geriet daraufhin in Brand. Die Familie blieb unverletzt. Wie die Polizei berichtet, hatten die Bewohner gegen 2.15 Uhr zunächst einen lauten Knall wahrgenommen. Der Strom sei ausgefallen und die Familie habe unmittelbar im Anschluss Brandgeruch wahrgenommen. „Die fünfköpfige Familie begab sich selbstständig ins Freie und verständigte die Feuerwehr. Sie konnten den Dachstuhlbrand schnell unter Kontrolle bekommen und ablöschen“, teilt die Polizei mit.

Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Insgesamt waren 37 Wehrkräfte aus Emlichheim und dem niederländischen Coevorden im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro beziffert.

Wie der Deutsche Wetterdienst bekannt gibt, sind weiterhin schwere Gewitter möglich.