Blende-Wettbewerb: Wer hat das beste Motiv?

Nordhorn. Zu den Themen „Tierische Begegnungen“ und „Blickwinkel“ dürfen erwachsene und jugendliche Leser ihre Fotos einreichen. Entscheidend ist am Ende das gute Auge für ein besonderes Motiv. Der „Blende“-Fotowettbewerb eröffnet den Teilnehmern die große und einmalige Chance, dass ihre Aufnahmen den privaten Raum verlassen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zudem sind die ersten Plätze mit attraktiven Preisen dotiert.

Tiere gehören zu den am meisten fotografierten Motiven, das belegen die zahlreichen Bildeinsendungen, die in der Vergangenheit zu „Tierischen“-„Blende“-Themen eingereicht wurden. Die Hobbyfotografen sind in ihrem Element, wenn sie an die Umsetzung des Themas „Tierische Begegnungen“ gehen. Kaum ein Thema spricht die Menschen so an. Ob zu Hause, auf dem Bauernhof, im Zoo, auf Safari oder am See, auf dem Fluss, in den Bergen oder auf der Straße, Tiere sind die ständigen Begleiter. Die Vielfalt der Arten und Lebensverhältnisse in der Tierwelt und damit der Begegnungen mit ihr ist so unerschöpflich wie die Zahl der Fotomotive, die sie bietet. Das kann die Ameise ebenso sein, wie die Wespe oder die Blaumeise. Vom Storch über Kühe, Pferde, Schafe, Esel bis hin zu Elefanten, Nashörnern, Giraffen oder die Hausmitbewohner mit Hund, Katze, Maus oder beispielsweise den Bewohnern von Aquarien oder Terrarien. Humorvolle, spannungsreiche aber auch nachdenkliche Fotos sind hier gefragt. Es lohnt isch auf jeden Fall, sich Zeit zu nehmen, um das Tier im richtigen Augenblick vor die Linse zu bekommen.

„Blickwinkel“ lautet die Aufgabenstellung für Jugendliche bis 18 Jahren. Unter dieser breit gefassten Überschrift lässt sich quasi jedes Motiv subsumieren. Es kommt eben auf die jeweilige Sichtweise des Fotografen an. Einfallsreichtum und Kreativität können nach Herzenslust ausgelebt werden.

Die Kamera ist in beiden Wettbewerben wichtig, aber nicht hauptentscheidend, sondern das Auge für Motive zählt. Auch wer mit dem Smartphone fotografiert, darf sich angesprochen fühlen. Es bietet zwar nicht so viele Möglichkeiten der kreativen Einflussnahme, die Aufnahmen können dennoch überzeugen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Für einen Schnappschuss kann der schnelle Griff zum Smartphone eine gute Alternative sein.

Die Jury besteht wie im Jahr zuvor aus Thomas Niemeyer, Leiter der Städtischen Galerie, Franz Frieling, Tierparkfotograf, und Irene Schmidt, stellvertretende Chefredakteurin der GN.

Ab sofort können die Fotos ausschließlich über ein eigenes Online-Portal hochgeladen werden. Auf der Website www.gn-online.de/blendebefindet sich ein Link zum Blendewettbewerb, über den sich die Teilnehmer anmelden müssen. Sie erhalten einen eigenen Account, dessen Aktivierung mit dem Hinweis in einer E-Mail bestätigt werden muss. Danach können die Fotos für den Wettbewerb hochgeladen werden.

Wollen sich mehrere Mitglieder einer Familie beteiligen, muss jedes Familienmitglied einen Account haben. In diesem müssen die Bilder einen Titel erhalten und können mit Kommentaren versehen werden. Die elektronisch zur Verfügung gestellten Bilder sollten im Format JPEG/RGB angeliefert werden und eine Auflösung von 300 dpi haben sowie eine maximale Dateigröße von acht MB nicht überschreiten. Die längere Seite sollte mindestens 800px lang sein, die kürzere entsprechend proportional.

Jeder Teilnehmer darf höchstens drei Fotos einsenden. Nach der Jury-Sitzung werden ab Mitte Oktober die Preisträger und ihre Bilder in den GN vorgestellt.

Das gibt es zu gewinnen

Folgende Preise sind bei der Blende im Erwachsenenwettbewerb zu gewinnen:

1. Platz: Gutschein im Wert von 200 Euro (GN).

2. Platz: Deluxe-Gutschein für zwei Personen GOP-Theater (GN).

3. Platz: Premium-Abzug im Format 50 mal 75 Zentimeter inklusive aufbocken und versiegeln (Nordos).

4. Platz: Premium-Abzug im Format 50 mal 75 Zentimeter inklusive aufbocken und versiegeln (Nordos).

5. Platz: Fotoshooting im Wert von 79 Euro inklusive zwei Dateien (Mundus).

6. bis 10. Platz: GN-Dollar über je 25 Euro.

Die Teilnehmer unter 18 Jahren können unter der Aufgabe „Blickwinkel“ folgende Preise gewinnen:

1. Platz: Deluxe-Gutschein für zwei Personen GOP-Theater (GN).

2. Platz: Fotoshooting im Wert von 99 Euro inklusive drei Dateien (Mundus).

3. Platz: Leinwandbild (50 mal 70 cm)(GN).

4. und 5. Platz: Entwicklungsgutschein über je 100 Fotos (Nordos).

6. bis 8. Platz: jeweils das Buch „Der große Fotokurs“ (GN).

9. und 10. Platz: Je ein Entwicklungsgutschein über 50 Fotos (Nordos).

Zusätzlich nehmen alle Preisträger bei den Erwachsenen und alle Jugendbilder am Bundeswettbewerb teil, wo eine zweite Gewinnchance besteht.