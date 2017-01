Blaulichter: Starke Truppe für den Ernstfall

Nordhorn. Dazu interviewte Bürgermeister Thomas Berling auf der Bühne des großen Saals Kinder und Jugendliche von Nordhorns Feuerwehr, DLRG, Maltesern, DRK und THW und ließ sich und die Besucher aus erster Hand über die Arbeit und Aufgaben der ganz jungen Ehrenamtler informieren. Das Foyer der „Alten Weberei“ nutzten die „Jugend-Blaulichter“ mit eigenen Infoständen dazu, um die Nordhorner Bürger hinter die Kulissen blicken zu lassen.

Zum Neujahrsempfang gehört in jedem Jahr die Vorstellung einer Nordhorner Organisation. In diesem Jahr wurde gleich mehreren Hilfsorganisationen die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren. „Richtig großartig wird ihre Arbeit vor allem dadurch, dass diese Organisationen nicht nur jede für sich genommen sehr gut funktionieren – sie arbeiten auch übergreifend Hand in Hand. So können sie für unsere Stadt im Ernstfall hervorragende Teamarbeit leisten“, lobte Bürgermeister Berling: „Darüber hinaus sind sie immer dann zur Stelle, wenn irgendwo kräftig mit angepackt werden muss. Und weil diese fünf Organisationen alle gemeinsam für die Nordhorner da sind, haben wir uns dafür entschieden, sie heute alle fünf zusammen vorzustellen.“

Video Immer mehr Einwohner - Nordhorn wächst Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn: Mehr Einwohner und weniger Schulden. Beim Neujahrsempfang präsentierte Bürgermeister Berling gute Zahlen für die Grafschafter Kreisstadt.



Aus Sicht Berlings ist die Kooperation der Organisationen „ausgesprochen gut und beispielhaft“, und „sie funktioniert auch grenzüberschreitend hervorragend“. Mit einbezogen in diese sehr gute Teamarbeit sei auch die Polizei Nordhorn. Die Interviews auf der Bühne zeigten: Zurzeit sucht nicht jede Blaulicht-Organisation Nachwuchs, einige haben sogar eine Liste für Nachrücker. „Fest steht, dass die Nordhorner Bevölkerung sich schon jetzt im Ernstfall auf eine starke Truppe verlassen kann“, meinte Berling nach seinen Gesprächen.

Er appellierte auch an die Erwachsenen, in eine der Nordhorner „Blaulicht-Truppen“ einzusteigen. So werden für die neue Freiwillige Feuerwehr im Nordhorner Südwesten noch weitere Ehrenamtler gesucht, um hier eine weitere Ortsfeuerwehr aufzubauen. 52 Feuerwehrmitglieder sind zurzeit am Übergangsstandort der neue Feuerwache am Richterskamp 7a stationiert, was jetzt schon eine Verbesserung der Stadtversorgung um etwa 30 Prozent bringe. In den nächsten Jahren soll es dann einen neuen, dauerhaften Standort für eine neue Ortsfeuerwehr im Südwesten geben. Hier haben im vergangenen Jahr mehrere Arbeitsgespräche stattgefunden. Berling: „Bei der Standortfrage sind wir auf einem guten Weg. Bald können die politischen Beratungen dazu starten.“

Bildergalerie Neujahrsempfang in Nordhorn Bild / Bild kaufen Foto: Iris Kersten

Artikel zum Thema Nordhorn wächst und hat fast 55.000 Einwohner