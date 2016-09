Blankekinder feiern morgen Wiedersehen

Rund 300 über 50 Jahre alte Bewohner und Ehemalige des Nordhorner Stadtteils Blanke treffen sich am Sonnabend in der Alten Weberei zu einer Wiedersehensfeier. Eine Fotoausstellung soll dabei alte Erinnerungen wecken.

Nordhorn. Rund neun Monate Vorbereitungszeit, viel persönliches Engagement und Bittgänge um Unterstützung liegen hinter dem Team um Hermann Scholten, um aus einer fixen Idee, ein Treffen für über 50-jährige Bewohner und auch Ehemalige aus dem Stadtteil Blanke zu organisieren, „ein Schuh“ daraus wurde.

„Die Einrichtung unserer Facebook-Seite ,Ü-50-Fete – Blankekinder treffen sich‘ hat uns im Laufe der zurückliegenden Monate viel geholfen, Eintrittskarten für die Veranstaltung in der Alten Weberei zu verkaufen und auch an Foto- und Textdokumente heranzukommen, die wir am Samstag in einer kleinen Ausstellung im Foyer der Alten Weberei zeigen werden“, lässt Hermann Scholten die vergangenen Monate im GN-Gespräch Revue passieren.

Etwas mehr als 300 Schwarz-Weiß- sowie auch Farbfotos sind bei dem Organisationsteam im Laufe der letzten Monate eingetrudelt. Rund 180 Exemplare haben den Weg in die Ausstellung gefunden. Dabei sind Abbildungen von ganzen Straßenzügen aus der Zeit der 1960er-Jahre, einzelne Häuser und Gewerbeobjekte, schon fertiggestellt oder noch im Bau befindlich. Auch vergilbte Klassenfotos und fotografische Jugenderinnerungen aus den am Gildehauser Weg angesiedelten Cafés und Discotheken lassen ein halbes Jahrhundert in Bild wieder lebendig werden – morgen jedoch nur exklusiv für die Gäste der Wiedersehensfeier,

„Die Öffentlichkeit wird im Laufe der nächsten Monate an einem noch zu bestimmenden Ort in Nordhorn die Möglichkeit bekommen, unsere Exponate in Augenschein zu nehmen“, erklärt Mitorganisator Scholten auf GN-Anfrage.

„Sehr enttäuscht“ zeigt sich Scholten jedoch darüber, dass von rund 180 von den Mitgliedern des Organisationsteams kontaktierten Geschäftsleuten aus der Blanke bislang „nur eine Handvoll“ den karitativen Hintergrund der Feier unterstützt hätten. Die drei im Stadtteil Blanke befindlichen Kindergärten beziehungsweis Kitas sollen nicht nur vom Reinerlös der eigentlichen Fete zweckgebunden pädagogische Mittel kaufen können, sondern diese auch durch direkte Spenden auf das Sonderkonto 7250679220 bei der Grafschafter Volksbank beschaffen können.

„Wir haben mit unserer Facebook-Seite sogar zwei Ehemalige aus Kanada und den USA für unsere Sache interessieren können – leider fühlen sich beide aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, die Reise anzutreten“, berichtet Scholten. Unter den etwas mehr als 300 Blankekindern, die morgen ihr Wiedersehen zu Cover-Rock-Hits der 1962 gegründeten Oldenburger Band „The Black Shadows“ feiern werden, befinden sich auch fünf Nachfahren des ehemaligen Kohlenhändlers und Landwirts Züwerink, dessen Familie auf dem Areal der Turnhalle der Blankeschule an der Klarastraße ein Haus bewohnte, das die Nummer 1 trug, In den späten 1930er-Jahren standen auf dem Gebiet der Blanke insgesamt nur 37 Häuser – Straßennamen gab es deshalb noch nicht.