Blamage für Manchester United - 1:3 beim FC Watford

So viele Pfiffe hat es lange nicht gegeben im Volksparkstadion. Die Fans waren nach dem 0:4 des HSV gegen Leipzig und dem Fehlstart in die Saison bedient. Trainer Labbadia wirkt rat- und hilflos, kriegt aber wohl die Chance, den Weg aus der Krise zu finden. mehr...

Das 1:4 in Mönchengladbach konnte Werder nicht so einfach hinnehmen. Trainer Viktor Skripnik muss gehen. Sportchef Frank Baumann sieht beim ersten Trainerwechsel der neuen Bundesliga-Saison auch nicht besonders gut aus. mehr...

Hertha BSC will sich am liebsten den zweiten Platz von RB Leipzig zurückholen. Dazu müsste aber ein klarer Sieg gegen den FC Schalke her. In der zweiten Sonntagspartie hofft der FSV Mainz, seinen Trend gegen Augsburg fortzusetzen. mehr...