Bisons aus Nordhorner Zoo für Russland?

Auswilderungen von Wildtieren sind für den Zoo am Heseper Weg nichts neuen. Bereits Anfang 2015 wurden zwei Bullen und eine Kuh an das im Aufbau befindliche Artenschutzzentrum Feudingen abgegeben.

Nordhorn. Waldbisons in Russland? Was zunächst ein wenig verwunderlich klingt, ist längst Realität: In zwei Nationalparks in den russischen Weiten leben derzeit rund 186 der bedrohten Tiere. Beim Aufbau eines breiteren Genpools könnte nun der Tierpark Nordhorn eine wichtige Rolle spielen. „Unsere Herde wächst durch Geburten immer wieder an. Es ist nicht immer ganz einfach, den Nachwuchs in entsprechenden Einrichtungen unterzubringen“, berichtet die Nordhorner Zootierärztin Heike Weber.

Ein Treffen Ende Februar könnte da einen gangbaren Weg aufgezeigt haben: Achim Wickel, Inhaber des Artenschutzzentrums Feudingen, könnte sich vorstellen, Tiere aus Zoos wie dem Tierpark Nordhorn zu übernehmen und für das Auswilderungsprojekt in Russland zu züchten. Bereits Anfang 2015 hatte der Tierpark zwei Bullen und eine Kuh an das im Aufbau befindliche Artenschutzzentrum abgegeben.

Hintergrund: Die Bestände der nur in Kanada frei lebenden Waldbisons werden immer wieder durch Krankheiten wie Tuberkulose und Brucellose sowie harte Winter dezimiert. Eine weitere Rolle spielt der zunehmende Verlust von Lebensraum. Der Gesamtbestand der Art wird auf nur noch 11.000 Tiere geschätzt.

Zum Treffen in Nordhorn war neben Achim Wickel und Uwe Lindner (Biologe des Artenschutzzentrums Feudingen) sowie Zooinspektor Hans-Jürgen Schröder vom Zoo Osnabrück, der ein Gehege mit Waldbisons plant, auch Dr. Taras Sipko aus Russland angereist. Der Leiter der bislang noch eingezäunten Auswilderungsprojekte stellte in seinem Vortrag unter anderem die Bestandsentwicklung in den beiden Nationalparks heraus: Auf der einen Fläche ist die Herde seit 2006 von 30 importierten auf lediglich 33 Tiere gewachsen, auf der anderen Fläche ist die Zahl der Waldbisons von insgesamt 60 ausgewilderten Tieren auf immerhin 153 Waldbisons angewachsen. „Die aus Kanada importierten Tiere stammen alle aus dem Elk Island National Park. Das ist das einzige Gebiet, wo noch sicher reinblütige Waldbisons vorkommen“ so Weber. Andere kanadische Wildbestände des Waldbisons sind durch Paarungen mit dem Präriebison nicht mehr reinrassig. „Für eine Erhaltungszucht und einen weiteren Genpool in Russland wäre es wichtig, reinrassige Tiere mit verschiedenem Erbgut anzusiedeln“, erklärt Weber.

Solche Tiere hofft Dr. Sipko unter anderem im Tierpark Nordhorn zu finden, der seit 2001 Waldbisons hält und die Art auch als Wappentier führt.

„Ob wir uns an diesem Projekt beteiligen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Gehege in Feudlingen müssen ausreichend groß sein und die Finanzierung muss stehen. Vorab müssten auch die gesetzlichen Auflagen geprüft werden und genetische Untersuchungen der Zoo-Waldbisonbestände erfolgen“, erläutert Heike Weber im Gespräch mit den GN.

Beteiligt an Auswilderungsprojekten von Wildtieren war der Tierpark bereits: So wurden im Familienzoo nachgezüchtete Moorenten am Steinhuder Meer ausgesetzt, zusätzlich besenderte Dr. Weber Europäische Nerze für Auswilderungsprojekte im Saarland sowie am Steinhuder Meer.

Dossier zum Thema Neues aus dem Tierpark Nordhorn