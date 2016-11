Bis zu 15 000 Kurden bei Kölner Demo erwartet

Mehr aus diesem Ressort

Mit der Verabschiedung des neuen Grundsatzprogramms „Die Ordnung“ und einer weiteren Rede von Parteichef Horst Seehofer endet heute in München der CSU-Parteitag. Die CSU will sich mit dem neuen Programm ein konservativeres Profil geben, um bei kommenden Wahlen keine Wähler an die AfD zu verlieren. mehr...