Bildergalerie von der geselligen Kirmes in Ohne

Ohne. Der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist häufig ein Thema – gerade und gern in Sonntagsreden. Ein gelebtes Beispiel für Gemeinschaft im Kleinen ist die Kirmes in Ohne, die in dieser Woche am Sonntag und Dienstag im Dorfkern über die Bühne gegangenen ist. Vor allem der Dienstagabend hat dabei im Leben des Dorfes an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen eine lange Tradition. Seit mehr als 400 Jahren wird im September in Ohne zusammen gefeiert.

Bildergalerie Kirmes Ohne Traditioneller Dienstagabend auf der Kirmes in Ohne. Foto: Hinnerk Schröer