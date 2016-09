Bildergalerie: Höllenlauf 2016 in Schüttorf

Mehr aus diesem Ressort

Vor Rottweilern haben die meisten Menschen Respekt oder gar Angst. Doch bei Rottweiler-Hündin Gamba ist alles anders. Sie besucht regelmäßig Seniorenheime in der Grafschaft und muntert die Bewohner auf. mehr...

Schwerer Verkehrsunfall auf der Wettringer Straße in Ohne: Dort ist am Freitagmorgen ein Auto aus einer Kurve geflogen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt und schwer verletzt. mehr...