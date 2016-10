Bildergalerie: Herbstkirmes in Nordhorn

Mehr aus diesem Ressort

Fünf Bands haben am Freitagabend im Jugendzentrum in Nordhorn gegen Rassismus und Intoleranz gerockt. mehr...

Die Umgestaltung des ehemaligen Marienkrankenhaus-Areals geht voran: Am Freitag wurde Richtfest für die neue Seniorenwohnanlage „Am Marienpark“ gefeiert. mehr...

Im Regen ist am Freitagnachmittag die Herbstkirmes in Nordhorn eröffnet worden. Fünf Tage lang wird auf dem Neumarkt Kirmesspaß angeboten. GN-Fotograf Werner Westdörp hat die Eröffnung in Bildern festgehalten. mehr...